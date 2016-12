Et vous avez une telle occasion incroyable. Faites partie du groupe russe de l'Association des Orthopédistes de Langue Française!

Au sein de l'AOLF vous bénéficiez de plusieures avantages pour vos activités scientifiques et professionnelles. Alors, le système de santé de la France, le meilleur au monde, vous devient plus claire et compréhensible. Ces connaissances vont vous aider à faire face à de nombreux problèmes et à avoir des privilèges dans la concurrence professionnelle.

Mais avant tout, l'AOLF vous permet de trouver des partenaires pour des recherches et de bons amis dans le monde grand et passionnant des chirurgiens orthopédistes francophones.