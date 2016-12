Les orthopédistes francophones russes du

Centre d' académicien ILIZAROV participent régulièrement dans les Congrès de

l'Association des Orthopédistes de Langue Française à partir de l'an 2000 quand

deux nos collègues – Professeur Soldatov et Professeur Diatchkov – avaient

présenté leurs travaux lors du 7e Congrès à Beyrouth.

Nous avons apprécié les avantages que l'AOLF donne à ses membres : congrès

réguliers (tous les deux ans), possibilités des bourses d'études ou de congrès,

échanges professionnels et culturels, caractère global, histoire longue et

brillante de l'Association, enfin, une cotisation raisonnable.

Le groupe russe de l'AOLF a été créé en 2005 et selon les Statuts de l'Association

est le membre collectif affilié à une société nationale d'orthopédie et de

traumatologie non francophone (Article 6.1.2). Actuellement il compte 61 membres

dont le liste vous pouvez trouver sur le site www.aolf.ru. Le groupe a son

siège à Kourgan (Centre d'académicien ILIZAROV).

L'activité que nous manifestons au sein de l'AOLF

et la SoFCOT nous a permis de convaincre le Bureau de l'AOLF de choisir notre

pays et ville de Saint-Pétersbourg comme le lieu du 14ème Congrès de l'AOLF de

2014.

Je vous propose, chers collègues, de nous rejoindre dans le but de travailler au

sein de l'AOLF, de préparer d'une façon excellente le Congrès à

Saint-Pétersbourg et de bénéficier de

cette plateforme accessible d'échanges et de diffusion des connaissances en

orthopédie et traumatologie.

Veuillez trouver, chers amis, toute l'information nécessaires sur notre groupe et le

Congrès à Saint-Pétersbourg de 2014 sur ce site qui est renouvelée

régulièrement.