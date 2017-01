Le Pr Rouvillain vous souhaite une très heureuse année 2017, pleine de bonheur, de joies et de réussite. Il vous souhaite une année prospère et riche en partages.





Je m'associe à lui pour vous souhaiter également une très belle année qui, je l'espère, nous réunira une fois de plus. Que la transition vers 2017 se fasse en douceur au milieu de vos amis et de votre famille.

Marianne Fouss

Secrétariat administratif









Conseiller National AOLF de Russie

Pr Youri P. Soldatov, MD PhD

Chef de Formation post-universitaire et d'Enseignement

Institution Fédérale Budgétaire d'Etat Centre Scientifique Russe

"Orthopédie Réparatrice et Traumatologie" acad. G.A. ILIZAROV

Ministère de la Santé de la Fédération de Russie

Chères Collègues et Amis!

Premièrement, je voudrais remercier le Conseiller sortant Dr Dmitri A. Popkov, MD PhD, Président du Congrès de l'AOLF 2014 à Saint-Pétersbourg, pour la réussite de ce Congrès, qui reste dans les mémoires de nombreux participants témoignant de la chaleur de l'accueil, du bon niveau du travail scientifique, des splendides visites de la ville de Saint-Pétersbourg, de la chaude et cordiale atmosphère qui est traditionnelle aux congrès de l'AOLF.

Depuis l'an 2000 les chirurgiens orthopédistes russes étaient bien impliqués dans l'activitée de l'AOLF. La francophonie orthopédique représentée par l'AOLF joue son rôle dans l'orthopédie mondiale. Notre participation au 7ème congrès etait pour moi et Pr Alexander N. Diachkov, MD PhD, un honneur et une nouvelle possibilité de diffusion de la méthode d'Ilizarov sur une vitrine française et internationale.